«Зенит-Казань» вышел в финал Кубка России по волейболу

«Зенит-Казань» дома провел ответный поединок полуфинальной серии в Кубке России. Подопечные Алексея Вербова добились права сыграть в финале турнира, забрав первые два сета у «Локомотива» из Новосибирска. Финальная встреча состоится 28 декабря.
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