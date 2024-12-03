«Ак Барс» сыграл в Казани с московским «Динамо» в матче КХЛ

«Ак Барс» и московское «Динамо» сыграли в Казани в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча стала юбилейной, 400-й в лиге для тренера «барсов» Анвара Гатиятулина.
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