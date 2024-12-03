Сегодня в Казань вернулся юный певец Саид Галиуллин, занявший второе место на вокальном конкурсе «Голос. Дети». В финале шоу он исполнил песню «Березовые сны» и набрал 42,5% зрительских голосов. Наставником Саида стал певец Jony. После окончания проекта известный исполнитель предложил подопечному провести в Казани совместный концерт и даже пообещал, что они исполнят несколько татарских песен.
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