В Казань вернулся юный певец Саид Галиуллин, занявший второе место на вокальном конкурсе «Голос. Дети»

14:52, 03.12.2024 19
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

Сегодня в Казань вернулся юный певец Саид Галиуллин, занявший второе место на вокальном конкурсе «Голос. Дети». В финале шоу он исполнил песню «Березовые сны» и набрал 42,5% зрительских голосов. Наставником Саида стал певец Jony. После окончания проекта известный исполнитель предложил подопечному провести в Казани совместный концерт и даже пообещал, что они исполнят несколько татарских песен.

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