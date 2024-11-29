В Казани состоялось открытие нового здания Генерального консульства Ирана

Сегодня открылось новое здание Генерального консульства Ирана в Казани. Оно расположено по адресу: ул. Седова, 22. На церемонии открытия присутствовали замминистра иностранных дел Ирана Вахид Джалалзаде, генконсул Ирана в Казани Давуд Мирзахани, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, замминистра промышленности и торговли республики Герман Лернер, глава АИР Талия Минуллина, председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев.
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