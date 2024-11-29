Самый большой флаг Татарстана развернули у Центра семьи «Казан»

10:36, 29.11.2024 15
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В День Государственного флага Республики Татарстан у Центра семьи «Казан» прошла патриотическая акция. Более 300 участников мероприятия объединились, чтобы развернуть самый большой флаг Татарстана. Размеры полотнища составили 50 на 25 метров.

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