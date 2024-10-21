Казань завершает подготовку к XVI саммиту БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября. На подготовку было выделено более восьми миллиардов рублей. За полтора года город преобразился: было обновлено 18 парков и скверов, а также открыт самый длинный в России комплекс фонтанов.

Фоторепортаж «Реального времени» демонстрирует готовность города: Госсовет, новый театр Г. Камала, Татарский театр оперы и балета им. Мусы Джалиля, отели, шаттлы и многое другое.