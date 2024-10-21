Президент Нового банка развития посетила Дом-музей Ленина в Казани

Президент Нового банка развития Дилма Роуссефф, чьи активы оцениваются в $200 млрд, прибыла в Казань за два дня до официального открытия международного саммита БРИКС и с утра изъявила желание посетить Дом-музей Владимира Ленина в историческом центре города.

В сопровождении экскурсовода и личного переводчика она провела в музее более полутора часов, внимательно слушая биографию юношеского периода жизни Ленина. Она неторопливо обошла все комнаты двухэтажного особняка, который арендовала семья Ульяновых.