Президент Нового банка развития посетила Дом-музей Ленина в Казани

Президент Нового банка развития Дилма Роуссефф, чьи активы оцениваются в $200 млрд, прибыла в Казань за два дня до официального открытия международного саммита БРИКС и с утра изъявила желание посетить Дом-музей Владимира Ленина в историческом центре города.
В сопровождении экскурсовода и личного переводчика она провела в музее более полутора часов, внимательно слушая биографию юношеского периода жизни Ленина. Она неторопливо обошла все комнаты двухэтажного особняка, который арендовала семья Ульяновых.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.