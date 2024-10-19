В Казани открылась фотовыставка, посвященная 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией

В Национальной библиотеке Татарстана состоялось открытие фотовыставки, посвященной 75-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Россией.
На выставке представлено около 40 фотографий, сделанных фотокорреспондентами китайского агентства «Синьхуа» с 1950-х годов по настоящее время. Посетители могут увидеть кадры, демонстрирующие значительные успехи сотрудничества между двумя странами, достигнутые за эти годы.
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