В Казани открылась фотовыставка, посвященная 75-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Россией

15:10, 19.10.2024 16
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Национальной библиотеке Татарстана состоялось открытие фотовыставки, посвященной 75-летнему юбилею установления дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Россией.

На выставке представлено около 40 фотографий, сделанных фотокорреспондентами китайского агентства «Синьхуа» с 1950-х годов по настоящее время. Посетители могут увидеть кадры, демонстрирующие значительные успехи сотрудничества между двумя странами, достигнутые за эти годы.

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