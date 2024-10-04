«Ак Барс» уступил «Амуру» и прервал семиматчевую победную серию

21:34, 04.10.2024 17
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  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
  • realnoevremya.ru
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  • realnoevremya.ru

Сегодня казанский «Ак Барс» продолжил домашнюю серию матчей с хабаровским «Амуром». В прошлом поединке команда Анвара Гатиятулина с трудом обыграла соперника в серии послематчевых буллитов. На этот раз победа осталась за гостями со счетом 1:2.

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