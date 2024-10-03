Энергетики чествуют ветеранов

15:12, 03.10.2024 17
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  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Альберт Муклоков
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

На этой неделе в рамках Декады пожилого человека энергетики ТГК-16 традиционно чествовали своих ветеранов. В нижнекамском филиале предприятия для них организовали большой праздничный концерт. Ветераны смогли насладиться яркими концертными номерами и пообщаться со своими коллегами и друзьями за чашечкой чая. Энергетики казанского филиала навестили пожилых коллег на дому и вручили подарки. Кроме того, для всех ветеранов Казанской ТЭЦ-3 будет организовано совместное посещение одного из театров города. Как проходит чествование ветеранов-энергетиков — в фоторепортаже «Реального времени».

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