В центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Мужи благородства спешат ко двору…»

18:55, 25.09.2024 43
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

Сегодня в центре «Эрмитаж-Казань» состоялось официальное открытие выставки «Мужи благородства спешат ко двору…» Пир и охота в странах Востока». Экспозиция подготовлена специально к саммиту БРИКС, который пройдет в столице Татарстана.

На выставке представлены предметы из коллекции Государственного Эрмитажа: бронзовые кальяны, шахматы из слоновой кости, картины и фарфоровая утварь XVII–XIX веков. Эти экспонаты иллюстрируют восточные традиции пиршеств и охоты.

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