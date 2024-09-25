В центре «Эрмитаж-Казань» открылась выставка «Мужи благородства спешат ко двору…»

Сегодня в центре «Эрмитаж-Казань» состоялось официальное открытие выставки «Мужи благородства спешат ко двору…» Пир и охота в странах Востока». Экспозиция подготовлена специально к саммиту БРИКС, который пройдет в столице Татарстана.

На выставке представлены предметы из коллекции Государственного Эрмитажа: бронзовые кальяны, шахматы из слоновой кости, картины и фарфоровая утварь XVII–XIX веков. Эти экспонаты иллюстрируют восточные традиции пиршеств и охоты.