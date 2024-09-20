В Казани прошло первое заседание Госсовета Татарстана седьмого созыва

13:53, 20.09.2024 14
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  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

В столице Татарстана прошло первое заседание Госсовета седьмого созыва. Заседание до избрания председателя провел старейший из избранных депутатов — Марат Галеев. На заседании обсуждались вопросы формирования нового состава Госсовета, а также избрание председателя и его заместителей.

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