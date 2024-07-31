Казанский «Рубин» обыграл тольяттинский «Акрон»

08:48, 31.07.2024 55
1/55
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева
  • Мария Зверева

В Казани завершился первый домашний матч казанского «Рубина», в котором команда встретилась с тольяттинским «Акроном» в рамках Кубка России. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Другие фотогалереи