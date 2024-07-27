«Рубин» всухую уступил «Зениту» в первом домашнем матче сезона РПЛ

23:07, 27.07.2024 64
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Казанский «Рубин» в первом домашнем матче сезона РПЛ уступил питерскому «Зениту». Встреча завершилась со счетом 4:0.

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