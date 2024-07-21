В Казани прошел крестный ход в честь 445-летия явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Шествие возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Верующие прошли по улицам исторического центра города до Крестовоздвиженского храма Богородицкого монастыря, где хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.