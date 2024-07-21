В Казани прошел крестный ход в честь 445-летия явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери

10:13, 21.07.2024 20
1/20
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева
  • realnoevremya.ru/Мария Зверева

В Казани прошел крестный ход в честь 445-летия явления чудотворной Казанской иконы Божией Матери. Шествие возглавил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл. Верующие прошли по улицам исторического центра города до Крестовоздвиженского храма Богородицкого монастыря, где хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

Другие фотогалереи