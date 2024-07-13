В Казани выбрали «Миссис Татарстан — 2024»

В Казани прошел финал V Юбилейного республиканского конкурса красоты и успешности «Миссис Татарстан — 2024». В заключительном этапе участвовали десять конкурсанток из Казани, Чистополя, Нижнекамска и Сабинского района. Каждая финалистка — пример для подражания. Участницы не только обладают внешней привлекательностью, но и демонстрируют интеллект, конкурентоспособность и доброту. Их проекты получились глубокими и сильными, а выступления вызвали уважение и восхищение у зрителей. Участницы проекта показали, что можно успешно совмещать заботу о близких и собственные стремления, вести здоровый образ жизни и участвовать в благотворительных и экологических инициативах.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.