В Казани выбрали «Миссис Татарстан — 2024»

18:24, 13.07.2024 29
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани прошел финал V Юбилейного республиканского конкурса красоты и успешности «Миссис Татарстан — 2024». В заключительном этапе участвовали десять конкурсанток из Казани, Чистополя, Нижнекамска и Сабинского района. Каждая финалистка — пример для подражания. Участницы не только обладают внешней привлекательностью, но и демонстрируют интеллект, конкурентоспособность и доброту. Их проекты получились глубокими и сильными, а выступления вызвали уважение и восхищение у зрителей. Участницы проекта показали, что можно успешно совмещать заботу о близких и собственные стремления, вести здоровый образ жизни и участвовать в благотворительных и экологических инициативах.

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