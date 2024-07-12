Большой фестиваль сладостей и крафтовых напитков прошел на Кремлевской набережной

В Казани впервые состоялся Большой фестиваль сладостей и крафтовых напитков. На Кремлевской набережной жители и гости столицы Татарстана смогли попробовать необычные десерты, а также насладиться крафтовыми напитками. Посетители фестиваля получили возможность оценить как привычные, так и весьма экстравагантные виды десертов. Большой интерес у публики вызвали уникальные крафтовые напитки.
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