В Старо-Татарской слободе Казани у мечети «Аль-Марджани» состоялся фестиваль «Шәҗәрә бәйрәме — Праздник родословной»

Фестиваль «Шәҗәрә бәйрәме — Праздник родословной» в таком формате проходит в Казани уже в четвертый раз. Организатором выступает мечеть Аль-Марджани, которая находится в Старо-татарской слободе, где и собираются гости и участники фестиваля. На территории рядом с мечетью развернулись торговые ряды, развлечения для детей, выставка книг и родословных и была установлена главная сцена. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».
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