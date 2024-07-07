В Казани наградили победителей чемпионата «Пилоты будущего» и проекта «Вызов первых»

19:34, 07.07.2024 23
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В экстрим-парке «Урам» подвели итоги Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего» и Всероссийского проекта «Вызов первых». В чемпионате участвовали команды из разных регионов России. Лидерами стали две команды из Белгородской области: «Белдрон - Фьюжен» и «Белдрон - Нитро». Они завоевали первенство в первой и второй возрастных категориях соответственно. А в спортивном проекте «Вызов первых» первое место заняли ребята из Республики Коми, Ростовской области, Приморского края и Республики Башкортостан.

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