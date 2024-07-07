В Казани завершились финальные соревнования по проектам «Вызов Первых»

В Казани прошли финальные соревнования проектов «Вызов Первых». Участники состязаний продемонстрировали свои навыки в бесконтактном регби и вышибалах. «Вызов Первых» — это новый проект Федерального агентства по делам молодежи, который направлен на развитие массового студенческого спорта. В рамках проекта студенты соревнуются в различных видах спорта, а также принимают участие в мастер-классах от известных спортсменов и тренеров.
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