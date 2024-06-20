Игры БРИКС-2024: Дмитрий Даниленко стал лучшим в турнире саблистов

20:45, 20.06.2024 17
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В рамках фехтовального турнира Игр БРИКС, разыграли последнюю личную золотую медаль среди саблистов. Победителем турнира стал россиянин Дмитрий Даниленко, который в красивом и упорном финале обыграл своего соотечественника Кирилла Тюлюкова со счетом 15:13.

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