В Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Книга и чтение книг с точки зрения иранских и российских карикатуристов»

19:30, 18.06.2024 24
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани открылась уникальная выставка, объединяющая работы иранских и российских мастеров-карикатуристов. Мероприятие было организовано совместно Национальной библиотекой Республики Татарстан и Генеральным консульством Исламской Республики Иран в Казани. Выставка посвящена книге и чтению, а представленные на ней карикатуры иллюстрируют роль знаний в жизни людей. Работы мастеров показывают, как книга может стать источником мудрости и вдохновения для молодого поколения, а также каким может быть мир без знаний.

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