В Национальной библиотеке РТ открылась выставка «Книга и чтение книг с точки зрения иранских и российских карикатуристов»

В Казани открылась уникальная выставка, объединяющая работы иранских и российских мастеров-карикатуристов. Мероприятие было организовано совместно Национальной библиотекой Республики Татарстан и Генеральным консульством Исламской Республики Иран в Казани. Выставка посвящена книге и чтению, а представленные на ней карикатуры иллюстрируют роль знаний в жизни людей. Работы мастеров показывают, как книга может стать источником мудрости и вдохновения для молодого поколения, а также каким может быть мир без знаний.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.