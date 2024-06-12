Концерт в честь Дня России у центра семьи «Казан»

В День России, в Казани возле центра семьи «Казан» («Чаша») прошел праздничный концерт. Перед зрителями выступили группа Melekess, Азат Гильмутдинов и Ильгиз Шайхразиев. Хедлайнером концерта стал Сосо Павлиашвили. Тысячи жителей и гостей города собрались на площадке, чтобы отметить государственный праздник. Выступления артистов сопровождались аплодисментами зрителей. Концерт стал ярким событием в культурной жизни Казани и подарил участникам незабываемые впечатления.
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