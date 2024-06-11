Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Балачак җыры» прошла в Казани

Сегодня в Казани прошла торжественная церемония награждения победителей пятого юбилейного сезона конкурса «Балачак җыры». Среди гостей — председатель комиссии при раисе республики по вопросам сохранения, развития татарского языка Марат Ахметов, гендир телерадиокомпании «Новый Век» Ильшат Аминов, председатель комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов и другие.
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