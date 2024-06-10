Международный форум министров образования «Формируя будущее» стартовал в столице Татарстана

12:58, 10.06.2024 24
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыховrealnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казань принимает II Международный форум министров образования «Формируя будущее», который пройдет с участием более 100 иностранных гостей. Первый день форума начался с церемонии открытия и пленарного заседания, на котором были подписаны соглашения и меморандумы. В составе иностранных делегаций — министры образования и просвещения государств БРИКС, СНГ, стран Азии, Африки и Латинской Америки. Результатом совместной работы должны стать идеи, способствующие прогрессу человечества в социальной, экономической и культурной сферах. В основе этого прогресса будет лежать качественное образование и воспитание.

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