Международный форум министров образования «Формируя будущее» стартовал в столице Татарстана

Казань принимает II Международный форум министров образования «Формируя будущее», который пройдет с участием более 100 иностранных гостей. Первый день форума начался с церемонии открытия и пленарного заседания, на котором были подписаны соглашения и меморандумы. В составе иностранных делегаций — министры образования и просвещения государств БРИКС, СНГ, стран Азии, Африки и Латинской Америки. Результатом совместной работы должны стать идеи, способствующие прогрессу человечества в социальной, экономической и культурной сферах. В основе этого прогресса будет лежать качественное образование и воспитание.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.