Открытие детского Кубка России по шахматам «Мемориал Р.Г.Нежметдинова» прошло в Казани

16:56, 07.06.2024 29
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  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Казани состоялось открытие детского Кубка России по шахматам, посвященного памяти выдающегося татарского шахматиста Рашида Нежметдинова. В церемонии открытия принял участие двукратный вице-чемпион мира и сильнейший шахматист России Ян Непомнящий.

В своем приветственном слове гроссмейстер официально открыл турнир, а затем в течение часа отвечал на вопросы участников. Он рассказал о своей детской мечте стать космонавтом, которая не сбылась, так как он стал шахматистом. Также Непомнящий поделился своими планами на будущее: он не собирается завершать карьеру и стремится завоевать статус чемпиона мира.

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