В Казани вынесли приговор трем челнинским диверсантам

17:03, 06.06.2024 33
1/33
  • realnpevremya.ru/Ирина Плотникова
  • realnpevremya.ru/Ирина Плотникова
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Ирина Плотникова
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Ирина Плотникова
  • realnpevremya.ru/Ирина Плотникова
  • realnpevremya.ru/Ирина Плотникова
  • realnpevremya.ru/Ирина Плотникова
  • realnpevremya.ru/Ирина Плотникова
  • realnpevremya.ru/Ирина Плотникова
  • realnpevremya.ru/Ирина Плотникова
  • realnpevremya.ru/Ирина Плотникова
  • realnpevremya.ru/Ирина Плотникова
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов
  • realnpevremya.ru/Динар Фатыхов

Пытались подорвать обороноспособность и экономическую безопасность России в интересах Украины — к такому выводу сегодня пришла коллегия из трех судей Верховного суда Татарстана по делу трех челнинцев 16—20 лет, обвиняемых по делу о двух диверсионных поджогах на железной дороге и вышке сотовой связи в Тукаевском районе. Старшему из подсудимых следующие 17 лет предстоит провести в колонии строгого режима, двое младших получили по 5 лет воспитательной колонии.

Другие фотогалереи