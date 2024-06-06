В Казани вынесли приговор трем челнинским диверсантам

Пытались подорвать обороноспособность и экономическую безопасность России в интересах Украины — к такому выводу сегодня пришла коллегия из трех судей Верховного суда Татарстана по делу трех челнинцев 16—20 лет, обвиняемых по делу о двух диверсионных поджогах на железной дороге и вышке сотовой связи в Тукаевском районе. Старшему из подсудимых следующие 17 лет предстоит провести в колонии строгого режима, двое младших получили по 5 лет воспитательной колонии.
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