В Казани открылся XVI Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз»

В Казани стартовал XVI Международный театральный фестиваль «Науруз». Хэдлайнером этого дня стал спектакль «Вишневый сад» Школы драматического искусства (Москва). Фестиваль «Науруз» продлится до 11 июня. В программе — показы спектаклей театров из Турции, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и других стран, а также мастер-классы, лекции и творческие встречи.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.