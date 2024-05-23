Всероссийский библиотечный конгресс: «Библиотека в многополярном мире» завершил работу в Казани

Казань — библиотечная столица России 2024 года — принимала Всероссийский библиотечный конгресс. Мероприятие завершилось 23 мая в Гостиничном торгово-развлекательном комплексе «Корстон».
Специалисты библиотек Республики Татарстан получили благодарности от Министерства культуры РФ, медали «За доблестный труд» от Республики Татарстан, почетные грамоты от Министерства культуры Республики Татарстан и другие республиканские награды. Также были объявлены лауреаты почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан».
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