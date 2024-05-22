Всероссийский библиотечный конгресс: творческая встреча с авторами Редакции Елены Шубиной

19:14, 22.05.2024 39
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На Всероссийском библиотечном конгрессе, который проходит в Казани, состоялась творческая встреча с авторами Редакции Елены Шубиной. В дискуссии «Литература и театр» приняли участие Ася Володина, Дмитрий Данилов, Саша Николаенко и Григорий Служитель.

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