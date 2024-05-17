На площадке форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» состоялась сессия, посвященная перспективам партнерского финансирования в России

На площадке XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024» состоялась сессия, посвященная перспективам партнерского финансирования в России. В ходе обсуждения было отмечено, что введение новых финансовых инструментов способствует развитию финансовой системы страны. В условиях трансформации рынка капитала возрастает роль партнерского финансирования как альтернативного способа привлечения средств.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.