Выставка трофейной военной техники стран НАТО на Поклонной горе в Москве

11:44, 13.05.2024 37
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  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева
  • realnoevremya.ru/Александра Шарафиева

Выставка трофейной военной техники открылась в парке Победы на Поклонной горе в Москве. Посетители выставки смогут увидеть лучшие образцы европейского и американского военпрома. Среди экспонатов — американский танк «Абрамс» и немецкий «Леопард», которые ранее считались практически «непобедимыми». По оценкам экспертов, стоимость представленных на выставке образцов вооружения достигает нескольких миллиардов долларов. Главные экспонаты - в фоторепортаже "Реального времени".

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