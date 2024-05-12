В Казани открылся XXXVI Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева

В Казани стартовал XXXVII Международный фестиваль классического балета, который носит имя выдающегося танцовщика Рудольфа Нуриева. Фестиваль открылся российской премьерой балета «Грек Зорба» в хореографии Лорки Мясина. Помимо этого в афише фестиваля — классические спектакли с участием солистов ведущих театров России и зарубежья, а также два национальных балета —«Золотая Орда» и «Иакинф». Завершится форум двумя гала-концертами театра балета им. Леонида Якобсона.
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