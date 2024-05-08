Концерт в честь 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся в Казанском военном госпитале

В Казанском военном госпитале прошел концерт, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. На концерте выступили артисты из Татарстана, которые исполнили известные песни военных лет.
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