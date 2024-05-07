В Казани открылась фотовыставка «Герои России. Герои Республики»

В Казани состоялось открытие выставки, посвященной военнослужащим и добровольцам, проявившим героизм в ходе специальной военной операции. Экспозиция включает в себя фотографии героев, получивших награды за свои подвиги.
Выставка разделена на две части. На первом стенде представлены снимки военнослужащих, удостоенных наград за участие в СВО. Второй стенд посвящен работе добровольцев в новых регионах России.
Фотовыставка продлится до конца месяца, и все желающие смогут посетить ее, чтобы узнать больше о героях нашего времени.
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