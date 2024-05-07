Фарид Мухаметшин возложил цветы к Вечному огню в казанском парке Победы

13:53, 07.05.2024 26
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

В казанском парке Победы прошел торжественный митинг, посвященный грядущему празднованию Дня Победы. Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин вместе с активом Ассамблеи народов республики и ее молодежным крылом возложил цветы к Вечному огню.

По словам Мухаметшина, это хорошая традиция — отдавать дань памяти тем, кто отдал свои жизни в Великой Отечественной войне. Он также подчеркнул, что многонациональная молодежь Татарстана как никогда едина в своей памяти о тех событиях.

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