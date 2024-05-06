Митрополит Кирилл поздравил с Пасхой пациентов военного госпиталя РКБ

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил военный госпиталь Республиканской клинической больницы (РКБ), чтобы поздравить пациентов с Пасхой. Он пообщался с врачами и пациентами, а также подарил им пасхальные куличи.

Визит митрополита в госпиталь был направлен на поддержку морального духа пациентов и врачей. Это не первый случай, когда представители Русской православной церкви оказывают поддержку военнослужащим и медицинским работникам.