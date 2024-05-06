Митрополит Кирилл поздравил с Пасхой пациентов военного госпиталя РКБ

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл посетил военный госпиталь Республиканской клинической больницы (РКБ), чтобы поздравить пациентов с Пасхой. Он пообщался с врачами и пациентами, а также подарил им пасхальные куличи.
Визит митрополита в госпиталь был направлен на поддержку морального духа пациентов и врачей. Это не первый случай, когда представители Русской православной церкви оказывают поддержку военнослужащим и медицинским работникам.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.