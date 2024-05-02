Первый показ иммерсивного спектакля «Лучший город Земли» в Казани

В Казани прошел первый показ иммерсивного музыкального спектакля-импровизации «Лучший город Земли»
В Казанском государственном театре юного зрителя им. Габдуллы Кариева прошел первый показ спектакля «Лучший город Земли», который представил театр РОСТА.
Зрителям обещали активное участие, неожиданные факты о Казани и народную песню. Спектакль-импровизация позволяет зрителям стать полноправными участниками действия и влиять на ход событий.
Театр РОСТА — это новое творческое пространство, объединяющее артистов разных жанров. В своей работе они опираются на принципы открытой импровизации и непосредственного взаимодействия со зрителем.
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