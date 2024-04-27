В Национальной библиотеке РТ обсудили детективы, триллеры и мистическую прозу

В Национальной библиотеке РТ прошел открытый разговор и обсуждение литературных жанров — детективы, триллеры, мистических проз и их место в современном литературном процессе.
Темные тайны, мистика, загадочное преступление, триллеры — это ли не основные критерии идеальной книги на вечер? Для тех, кто любит разгадывать тайны, намеки на сверхъестественные силы, мистическую прозу и детективы посвятили очередную встречу «Литературной резиденции».
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