Глава Татарстана наградил лауреатов государственной премии имени Габдуллы Тукая

Глава Татарстана Рустам Минниханов наградил лауреатов государственной премии имени Габдуллы Тукая
Церемония награждения прошла в Казанском кремле. В этом году госпремии удостоены четверо деятелей культуры.
Рустам Минниханов лично вручил награды лауреатам и поблагодарил их за вклад в развитие культуры Татарстана. Государственная премия имени Габдуллы Тукая присуждается за наиболее выдающиеся произведения литературы и искусства, которые получили общественное признание и стали национальным достоянием.
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