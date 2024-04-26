В Казани проходит Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Инфекционные болезни в 21 веке»
В конгресс-центре Korston стартовала Всероссийская научно-практическая конференция «Инфекционные болезни в XXI веке». В мероприятии принимают участие специалисты из Республики Татарстан и регионов Приволжского федерального округа.
Конференция посвящена обсуждению широкого круга вопросов инфекционной патологии. Среди них наиболее актуальными являются респираторные, острые кишечные и природно-очаговые инфекции, хронические вирусные гепатиты, нейроинфекции, ВИЧ-инфекция у детей и взрослых, а также организация медицинской помощи инфекционным больным.
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