Пленарное заседание в рамках XVIII Российского венчурного форума прошло на площадке «Казань Экспо»

В Казани, на площадке «Казань Экспо», состоялось пленарное заседание в рамках XVIII Российского венчурного форума. Участники мероприятия обсудили перспективы технологического развития страны.
На заседании выступили представители правительства, бизнеса и научного сообщества. Они поделились своими взглядами на будущее экономики и инноваций в России.
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