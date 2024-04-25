XVIII Российский венчурный форум стартовал в Казани

В Казани на площадке международного выставочного комплекса «Казань Экспо» состоялось открытие XVIII Российского венчурного форума. В этом году ключевой темой мероприятия стало «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций».
Участниками форума стали инвесторы, бизнесмены, представители власти и научного сообщества. В рамках мероприятия планируется обсуждение актуальных вопросов развития технологического предпринимательства и инновационных проектов.
Российский венчурный форум — это значимое событие для инновационного сообщества страны. Мероприятие проводится с целью поддержки технологического предпринимательства, развития инфраструктуры венчурного рынка и содействия в поиске инвестиций.
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