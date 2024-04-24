Сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по РТ отработали десантирование с вертолета

17:40, 24.04.2024 29
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Лаишевском районе Татарстана прошли занятия по десантной подготовке сотрудников ОМОН «Ак Барс» и СОБР «Тимер батыр» Управления Росгвардии по Республике Татарстан. Тренировка прошла на подготовленной площадке у деревни Караишево. Бойцы отрабатывали спуск с вертолета по канату с высоты 15 и 30 метров.

Занятия направлены на повышение уровня подготовки сотрудников Росгвардии. Подобные тренировки позволяют поддерживать навыки, необходимые для выполнения служебных задач.

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