Сотрудники ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по РТ отработали десантирование с вертолета

В Лаишевском районе Татарстана прошли занятия по десантной подготовке сотрудников ОМОН «Ак Барс» и СОБР «Тимер батыр» Управления Росгвардии по Республике Татарстан. Тренировка прошла на подготовленной площадке у деревни Караишево. Бойцы отрабатывали спуск с вертолета по канату с высоты 15 и 30 метров.
Занятия направлены на повышение уровня подготовки сотрудников Росгвардии. Подобные тренировки позволяют поддерживать навыки, необходимые для выполнения служебных задач.
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