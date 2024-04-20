Гендиректор ТНВ Ильшат Аминов принял участие в акции «Тотальный диктант»

19:30, 20.04.2024 28
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  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов
  • realnoevremya.ru/Максим Платонов

Генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов присоединился к участникам всемирной просветительской акции «Тотальный диктант», которая состоялась сегодня в Казани на нескольких площадках. В Национальной библиотеке текст диктанта зачитывал Ильшат Аминов.

В своем обращении к участникам акции гендиректор ТНВ подчеркнул значимость грамотности и умения правильно и эффективно коммуницировать с окружающими людьми. По его мнению, это поможет добиться успеха в жизни.

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