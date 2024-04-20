Дискуссия о взаимодействии науки и промышленности прошла на панельной сессии фестиваля Milmax Science

13:03, 20.04.2024 30
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  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов
  • realnevremya.ru/Максим Платонов

Дискуссия о взаимодействии науки и промышленности прошла на панельной сессии фестиваля Milmax Science, посвященного популяризации науки. Мероприятие было организовано при поддержке ПАО «Казаньоргсинтез» и IT-парка имени Рашида Рамеева. Участники сессии обсудили, как найти баланс между академической наукой и прикладными целями промышленников. Такие вопросы особенно актуальны для Татарстана, который стремится к технологическому развитию.

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