В Национальном музее Татарстана появилась легендарная царица Казанского ханства

В главном музее Республики Татарстан появилась картина, изображающая легендарную царицу Сююмбике. Полотно, которое долгое время находилось в запасниках, вернулось в экспозицию в Международный день памятников и достопримечательных мест, который отмечается 18 апреля.

«Портрет царицы Сююмбике и ее семейства» — самое известное изображение царицы, хотя никто достоверно не знает, как она выглядела на самом деле. Историки называют Сююмбике одной из первых мусульманок-правительниц, глав государств в исламском мире. Она была дочерью знатного ногайского бека Юсуфа, женой казанских ханов Джан Али, Сафа-Гирея и Шах-Али. После смерти Сафа-Гирея до 1551 года правила Казанским ханством как регент своего малолетнего сына Утямыш-Гирея. Последние годы жизни царица провела в Касимове в качестве жены хана Шах-Али.