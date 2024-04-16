В Казани стартовала встреча глав делегаций команд, которые выступят на играх БРИКС-2024

12:29, 16.04.2024 39
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  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов
  • realnoevremya.ru.Динар Фатыхов

В Казани началась встреча глав делегаций стран-участниц игр БРИКС 2024. Мероприятие проходит в смешанном формате: представители 35 государств принимают участие онлайн, а делегации из Бахрейна, ОАЭ, Венесуэлы, Азербайджана, Сербии и Конго прибыли лично.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил важность события: «Мы поднимаем уровень проведения игр БРИКС до крупного международного события и проводим встречу глав делегаций. В течение трех дней мы будем отвечать на всевозможные вопросы от представителей стран, которые приедут к нам в июне. Они будут касаться спортивных объектов, зон размещения, сервисов и так далее. Это будет своего рода тур по нашему городу. Люди, ответственные за проезд спортсменов к нам, получат все необходимые ответы».

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