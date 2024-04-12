В Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка «Встреча»

12 апреля в Национальной художественной галерее «Хазинэ», которая является частью Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, состоялось открытие межмузейного проекта «Встреча».
Проект посвящен творчеству двух мастеров конца XIX – начала XX века – художника Николая Фешина и скульптора Степана Эрьзя. Зрители смогут увидеть произведения из коллекций Государственного музея изобразительных искусств Татарстана и Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи.
«Встреча» – это попытка диалога между двумя авторами, которые при жизни не были знакомы. Сопоставление основных моментов биографий и творческих путей мастеров поможет глубже понять их искусство.
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