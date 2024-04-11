На Кремлевской набережной в Казани прошел городской семейный фестиваль «Рамазан Фест»

В Казани на Кремлевской набережной прошел городской семейный фестиваль «Рамазан Фест». Программа включала разнообразные активности и развлечения для посетителей всех возрастов. Гости фестиваля могли принять участие в мастер-классах по созданию предметов декора, росписи по дереву и другим видам рукоделия. Также на фестивале были организованы спортивные соревнования, детские игры и конкурсы. Кроме того, на мероприятии выступали творческие коллективы, исполняющие национальные песни и танцы.
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